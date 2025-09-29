«Что-то не нравится – уйдите»: банда малолетних хулиганов запинала инвалида в Ленобласти

29 сентября 2025, 14:39

В Ленобласти малолетние хулиганы избили ногами инвалида

Фото: iStock/Aestusx

В жилом комплексе «Чистый ручей» Ленинградской области группа малолетних хулиганов жестоко избила ногами инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.