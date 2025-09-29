«Что-то не нравится – уйдите»: банда малолетних хулиганов запинала инвалида в Ленобласти
В жилом комплексе «Чистый ручей» Ленинградской области группа малолетних хулиганов жестоко избила ногами инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам очевидцев, дети систематически устраивают дебоши – грубят и нападают на взрослых, матерятся, курят и бросают бутылки с водой в прохожих и автомобили. Однако на этом их преступления не заканчиваются.
Местная жительница рассказала, что малолетние хулиганы сначала украли самоепь у её ребёнка, а черехз несколько дней ещё три электросамоката других жильцов в подъезде.
По её словам, дети – из многодетной семьи, постоянно находятся на улице и носят одежду, не соответствующую погоде, даже зимой. Предположительно, они не посещают школу.
Ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность среди жителей ЖК и требует вмешательства правоохранительных органов.
