Пятерым подросткам дали реальные сроки в Москве за массовые драки

29 сентября 2025, 14:46

СК: пятеро подростков получили сроки до 3,5 года в Москве за массовые драки

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Москве суд признал пятерых несовершеннолетних виновными в пяти эпизодах хулиганства с применением насилия к гражданам и вынес им наказания. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.