Пятерым подросткам дали реальные сроки в Москве за массовые драки
В Москве суд признал пятерых несовершеннолетних виновными в пяти эпизодах хулиганства с применением насилия к гражданам и вынес им наказания. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
По версии следствия и суда, с 29 по 30 сентября 2023 года подростки без причины избивали случайных прохожих и снимали нападения на видео — в целях демонстрации пренебрежительного отношения к окружающим и противопоставления себя обществу.
В ходе расследования опросили более 30 свидетелей и провели свыше десяти судебных экспертиз. Сложность дела связывают с множественностью эпизодов, числом потерпевших и участников и с возрастом обвиняемых.
Суд назначил фигурантам сроки лишения свободы от 1 года 11 месяцев до 3,5 года в зависимости от роли каждого. Всех пятерых поместили под стражу прямо в зале суда. Корреспондент «Ъ» отметил, что среди осужденных был 14‑летний чеченский подросток, которого поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В защиту мальчика выступал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, просивший назначить ему не связанное с лишением свободы наказание, однако суд приговорил его к 1 году 11 месяцам колонии.
