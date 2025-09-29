Русофобия, сообщения на украинском языке и интерес к оружию: новые подробности о напавшем на техникум в Архангельске

29 сентября 2025, 13:42

Напавший на архангельский техникум подписан на проукраинские паблики с русофобией

Фото: iStock/Tunatura

Отчисленный студент, который в понедельник напал на техникум в Архангельске с ножом, был активным участником украинских Telegram-каналов с русофобскими мемами, а также оставлял негативные комментарии в адрес россиян на платформах Dvach и Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.