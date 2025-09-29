Русофобия, сообщения на украинском языке и интерес к оружию: новые подробности о напавшем на техникум в Архангельске
Отчисленный студент, который в понедельник напал на техникум в Архангельске с ножом, был активным участником украинских Telegram-каналов с русофобскими мемами, а также оставлял негативные комментарии в адрес россиян на платформах Dvach и Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам одногруппников, Артемий Корюков часто выражал нежелание посещать занятия, интересовался оружием и обсуждал компьютерные игры, в том числе Minecraft. Попытки сокурсников напомнить ему о необходимости пересдач он игнорировал или отвечал шутками и мемами, порой переходя на украинский язык.
Некоторые студенты отмечали, что его стиль общения был крайне токсичным, но на замечания Артемий не реагировал. Поведение студента становилось всё более отстранённым и агрессивным, а после отчисления он неожиданно извинился перед бывшими одногруппниками за конфликты, добавив, что возможно, они ещё увидятся.
Ранее сообщалось, что Корюков устроил нападение на преподавателей учебного заведения, нанеся нескольким из них и одному студенту ножевые ранения. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая возможные мотивы и идеологические убеждения студента.
