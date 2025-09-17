Чеченца-альфонса из Москвы обвинили в угрозах и вымогательствах
Несколько женщин обвинили уроженца Шали 30‑летнего Шерифа (Шерипа) Виситаева, который живёт в Москве, в вымогательствах и угрозах. Об этом пишет Telegram‑канал «Осторожно, Москва».
По словам потерпевших, мужчина заводил с ними близкие отношения, брал в долг крупные суммы под обещание вернуть с процентами и затем исчезал. В публикации отмечается, что Виситаев переехал в столицу несколько лет назад и содержал себя в основном за счёт своих поклонниц.
Жительницы Москвы утверждают, что он обманывал их, присваивая деньги, а при требованиях о возврате долга переходил к угрозам расправы. Одна из женщин рассказала, что в августе познакомилась с ним в хостеле у станции «Верхние Лихоборы».
Пострадавшая отметила, что мужчина активно засыпал её комплиментами, проявлял заботу в переписке и рассказывал о семье — в том числе называл мать умершей (по её словам, это не соответствует действительности) и говорил о болезни сестры и якобы обнаруженном у себя раке лёгких.
Позже, когда он попросил у неё 45 тысяч рублей и пообещал вернуть их в тот же вечер, на следующий день она обнаружила, что он съехал, и ни его, ни денег больше не было. Потерпевшая заявила, что обратилась в полицию, но продвижения по делу, по её ощущениям, нет.
Ещё одна женщина утверждает, что одолжила Виситаеву около 200 тысяч рублей, когда они вместе находились в клинике. По её словам, чеченец сбежал из больницы с деньгами и заблокировал её в мессенджерах. Она тоже подала заявление в полицию и считает, что власти медлят с расследованием.
По информации канала, после того как одна из пострадавших обратилась в правоохранительные органы, Виситаев восстановил переписку и стал угрожать ей «перерезать глотку», вымогая 20 тысяч рублей.
Читайте также: