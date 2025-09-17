Спросил, нравятся ли айдолы: пьяный кореец избил туристку за отказ в сексе

17 сентября 2025, 15:12

Туристку из Тайваня избил ногами пьяный кореец за отказ в сексе

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Туристку из Тайваня избил житель Южной Кореи после отказа в сексе. О случившемся девушка рассказала в соцсетях, передает The Chosun Daily.