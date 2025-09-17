Спросил, нравятся ли айдолы: пьяный кореец избил туристку за отказ в сексе
Туристку из Тайваня избил житель Южной Кореи после отказа в сексе. О случившемся девушка рассказала в соцсетях, передает The Chosun Daily.
27-летняя блогерша Лю Лиин приехала в Сеул в начале сентября. Во время прогулки по Хондэ – известному своей ночной жизнью району – к ней подошел пьяный парень.
Сначала он поинтересовался, нравятся ли незнакомке айдолы, на что та ответила положительно, а затем предложил отправиться в отель. Тайванька отказала корейцу, но его такая реакция не устроила: он повалил ее на землю и несколько раз ударил ногами, оставив синяки и сломав ей палец. После содеянного неадекват скрылся.
Пострадавшая обратилась в полицию, но правоохранители, по ее словам, не проявили должного интереса к расследованию. Как выяснилось из комментариев под постом, подобные случаи в этой стране — не редкость. Местные парни пользуются тем, что нравятся многим иностранкам, и нередко склоняют их к интимной близости.
