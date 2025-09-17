Опубликованы кадры с атаковавшим машину голым россиянином в Петербурге
В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали обнажённого мужчину, напавшего на чужой автомобиль. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.
Кадры опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Инцидент произошёл днём во вторник, 16 сентября. Местный житель подбежал к Skoda Octavia и стал мять капот, повредив лакокрасочное покрытие.
Затем он пролез в салон через заднюю дверь, и его обнаружили сотрудники Росгвардии. По словам правоохранителей, мужчина находился в неадекватном состоянии. Его попытки объясниться попали на видео.
36-летний задержанный заявил, что был голым, потому что хотел посмотреть «фильм для взрослых» и спрятался в машине, чтобы никого не тревожить.
