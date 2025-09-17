Опубликованы кадры с атаковавшим машину голым россиянином в Петербурге

17 сентября 2025, 15:09

Росгвардейцы задержали атаковавшего машину голого россиянина в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали обнажённого мужчину, напавшего на чужой автомобиль. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.