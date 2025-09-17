Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенные заявили о раскаянии

17 сентября 2025, 15:44

Фото: iStock/Thomasaf

Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенные раскаиваются в содеянном и сотрудничают со следствием. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





По его словам, которые приводит РИА Новости, беглецам грозит дополнительный срок до пяти лет заключения. В настоящее время они остаются под арестом и ожидают действий правоохранителей.

«Один из них (преступников — прим. ред.), задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал свое аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта», — сказал собеседник агентства.