Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии

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Суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.
По данным следствия, мужчина якобы планировал совершить теракт в еврейском квартале Антверпена, а также намеревался напасть на ЛГБТ*-бар. Прокуратуре удалось доказать суду, что планы чеченца были реализованы на достаточно высоком уровне. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии.
Отмечается, что раскрыть план теракта помог агент под прикрытием, которому удалось познакомиться с потенциальным террористом под видом продавца оружия.
Также суд приговорил к восьми годам тюрьмы его жену Лизу М. и к четырём годам условно его брата.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Отмечается, что раскрыть план теракта помог агент под прикрытием, которому удалось познакомиться с потенциальным террористом под видом продавца оружия.
Также суд приговорил к восьми годам тюрьмы его жену Лизу М. и к четырём годам условно его брата.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова