Полиция Франции задержала 10 чеченцев

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Полиция Франция задержала десятерых представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.
Полицейские провели операцию в 12 городах Франции. В результате им удалось задержать десять чеченцев, имена которых не называются.
Предполагается, что задержанные могут быть связаны с радикальными исламскими группировками.
В настоящее время правоохранители проводят обыски по местам их жительства.
Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина на машине сбила девушку, а затем написала заявление в полицию на её сестру, которая просила компенсацию. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Предполагается, что задержанные могут быть связаны с радикальными исламскими группировками.
В настоящее время правоохранители проводят обыски по местам их жительства.
Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина на машине сбила девушку, а затем написала заявление в полицию на её сестру, которая просила компенсацию. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова