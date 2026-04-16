Литовца, обвиняемого в убийстве двух россиянок в Турции, переобъявили в розыск

16 апреля 2026, 07:00

Обвиняемого в убийстве россиянок в Турции гражданина Литвы переобъявили в розыск

В РФ переобъявили в розыск мужчину, обвиняемого в убийстве двух россиянок в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения базы МВД России.





Речь идёт о гражданине Литвы Андрее Кушлевиче. По версии следствия, он убил свою бывшую супругу — 42-летнюю Ирину Двизову — и её 15-летнюю дочку Даяну. Тела погибших обнаружили 28 ноября 2023 года в турецком Бодруме после пятидневных поисков: россиянки были завёрнуты в одеяла и оставлены на обочине дороги.





«Кушлевич Андрей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — указывается в базе МВД РФ.