Верховный суд России впервые оправдал мужчину, осуждённого за педофилию
Верховный суд России впервые оправдал мужчину, осуждённого за педофилию. О подробностях случившегося, включая оговор со стороны бывшей жены, рассказал вышедший на свободу житель Башкирии Денис Голов в беседе с 5-tv.ru.
Ранее суд приговорил Голова к 12,5 года колонии за преступление против несовершеннолетней. Мужчина с самого начала утверждал, что стал жертвой — его подставила экс-супруга. Она хотела отобрать квартиру, записанную на мать Голова. Женщина требовала переписать недвижимость на неё, но каждый раз получала отказ. Тогда, считает оправданный, бывшая жена решила отправить его за решётку, используя их дочь.
«Преступный инцидент» произошёл в 2022 году, когда Голов мылся в ванне. Проснувшаяся дочь забежала к отцу, пока тот стоял голый, и вся сцена попала на видео. Мужчина уверен, что организовать подобную ситуацию жене посоветовал адвокат.
«Я говорю: «Ты че снимала, что ли?» Она говорит: «Вот ты и попался». Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», — приводит «Пятый канал» слова Голова.При апелляции один из судей указал на отсутствие состава преступления, так как видеозапись подтверждала, что мужчина прикрылся, увидев ребёнка. Однако приговор оставили в силе.
Голов провел в колонии около трех с половиной лет. За это время он узнал, что бывшая жена забеременела от нового партнёра и вселилась в его квартиру, сменив замки и установив камеры. Лишь после вмешательства Верховного суда Дениса оправдали. Сейчас он на основании писем пасынка решил написать заявление на экс-супругу.