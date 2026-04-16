16 апреля 2026, 06:10

Верховный суд РФ оправдал отца, осуждённого за педофилию в отношении дочери

Фото: iStock/ronstik

Верховный суд России впервые оправдал мужчину, осуждённого за педофилию. О подробностях случившегося, включая оговор со стороны бывшей жены, рассказал вышедший на свободу житель Башкирии Денис Голов в беседе с 5-tv.ru.





Ранее суд приговорил Голова к 12,5 года колонии за преступление против несовершеннолетней. Мужчина с самого начала утверждал, что стал жертвой — его подставила экс-супруга. Она хотела отобрать квартиру, записанную на мать Голова. Женщина требовала переписать недвижимость на неё, но каждый раз получала отказ. Тогда, считает оправданный, бывшая жена решила отправить его за решётку, используя их дочь.





«Я говорю: «Ты че снимала, что ли?» Она говорит: «Вот ты и попался». Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», — приводит «Пятый канал» слова Голова.