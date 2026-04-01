Челнинец открыл стрельбу по прохожим в Татарстане

Мужчина стрелял по прохожим на автобусной остановке в Набережных Челнах
Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в стрельбе в общественном месте в Набережных Челнах. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.



Инцидент произошел вечером 28 марта. Прибывший на место патруль задержал фигуранта по горячим следам. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина.

По информации ведомства, злоумышленник из хулиганских побуждений выстрелил дважды из светошумового пистолета в сторону случайного прохожего. В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Никита Кротов

