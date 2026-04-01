Российский охранник воюет за террористов в Сирии
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против гражданина России, отправившегося в Сирию для участия в боевых действиях.
Как информирует ТАСС со ссылкой на источник, мужчина переехал в Северную столицу из Дагестана, где работал охранником в торговом центре. Через социальные сети он установил контакт с представителем запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* и впоследствии воспринял его радикальную идеологию.
Приняв решение присоединиться к одному из вооруженных формирований, он вылетел в Турцию, откуда нелегально проник на территорию Сирии. В настоящее время, по данным следствия, россиянина задействовали в карательных акциях против религиозных меньшинств.
Разбирательство ведется по статье об участии в деятельности террористической организации. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
*Запрещенная в России террористическая организация