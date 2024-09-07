Человеческие кости в песке для ремонта дороги нашли рабочие в Москве

Фото: istockphoto/Iryna Melnyk
Кости человека нашли рабочие в песке для ремонта дороги в Москве, передают «Известия». По данным источника, найдено, приблизительно, 17 костей, а также фрагментов, примерно, полувековой давности. Как рассказал полицейским поставщик, песок брали на улице Скотопрогонная, где ремонтируют теплотрассу.
Подробности случившегося, а также происхождение обнаруженных костей устанавливаются, добавил источник «Известий».
Подобный случай произошел в сентябре прошлого года, когда в центре Златоглавой тоже нашли фрагменты человеческих костей. Обнаружены они были при ремонте особняка 1917 года. Тогда уточнялось, что останкам больше полувека. По данному инциденту проводили доследственную проверку.
Читайте также:
«Вы не понимаете»: Мать девяти детей простила мужа, чуть не убившего ее за отказ родить десятого
Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой
SHOT: В детском лагере Свердловской области вспышка пневмонии
Никита Кротов