Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой

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В Нижнем Тагиле 6 сентября простились с 12-летней Настей Якиной, которую изнасиловал и убил 40-летней Владимир Александров. Попрощаться с девочкой приехали десятки людей — родственники, друзья и просто неравнодушные жители города. Никто не смог сдержать слёзы. В материале «Радио 1» расскажем детали этого зверского преступления.
Пропажа и поиск девочкиНастя Якина пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту ночь папа девочки был на смене — мужчина трудится на «Уралвагонзаводе». Мама девочки скончалась от рака месяц назад.
Вернувшись домой отец сначала самостоятельно отправился на поиски дочери, но осознав, что не справиться, обратился в правоохранительные органы. На поиски пятиклассницы вместе с полицейскими отправились волонтеры, которые прочесывали улицы и обходили дворы и дома.
Школьницу искали на торжественных линейках 1 сентября и на даже кладбище, где похоронена мать: существовало предложение, что осиротевшая Настя может быть на ее могиле.
Подростка искали практически три дня. При помощи первого замруководителя свердловского управления СК Анатолия Надбитова удалось найти улики, указывающие на криминальный след в исчезновении девочки. В общежитии, где Настя проживала с отцом, нашли окровавленные телефон и одежду девочки. 3 сентября тело Насти обнаружили в подвале общежития. Школьницу изнасиловали и убили.
Подозреваемого практически сразу задержали — им оказался мужчина из соседнего подъезда общежития Владимир Александров, ранее работающий на УВЗ.
Нашли секс-игрушки в квартиреВ день пропажи школьницы Владимир жарил шашлыки во дворе. Девочка в тот момент гуляла рядом и даже снимала соседа на телефон. Вероятно, тогда он и заприметил школьницу. Мужчина поднялся в квартиру к отцу и пригласил его присоединиться к пиршеству. Отец Насти отказался, заявив, что ему пора на работу. Так, Александров понял, что его совсем юная соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, изверг заманил пятиклассницу в пиццерию, а потом — к себе в дом. По версии следствия, он изнасиловал девочку, после чего отнес в подвал общежития и задушил.
В квартире Александрова обнаружили кровь и волосы жертвы. Также там были найдены секс-игрушки.
Задержанный почти сразу признался правоохранителям в преступлении и заявил о раскаянии.
Отец хотел устроить самосудВ ходе следственного эксперимента в общежитие Владимир показал, как убивал школьницу. Жильцы встретили душегуба с криками «Животное! Убийца!». Отец Насти даже схватился за нож и попытался расправиться с предполагаемым убийцей. В последний момент его остановили силовики.
Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней. За такое преступление предусмотрено пожизненное наказание. В зале заседаний преступник прятал лицо под маской и не смотрел в глаза отцу Насти, который тоже пришел в суд.
Когда мера пресечения была избрана, папа убитой разрыдался.
«У меня был самый хороший ребенок», — заявил раздавленный горем мужчина, лишившийся за месяц и супруги, и дочери.
ПохороныПохороны Настя организовали местные власти, соседи и неравнодушные, собрав насобирать порядка 67 тысяч рублей. Тело малышки положили в белый гробик.
Первым в храм вошёл отец девочки Александр. Перед этим мужчина на улице сидел на корточках и тихо плакал. К нему подходили неравнодушные люди и предлагали деньги, но он категорически отказывался. Местный священник сказал, что девочка не была крещёной, поэтому отпевать её не стали.
Девочку похоронили рядом с недавно умершей мамой — на кладбище Пихтовые горы.
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