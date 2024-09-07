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Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой

07 сентября 2024, 18:47
Фото: istock / Copyright

Фото: istock / Copyright

В Нижнем Тагиле 6 сентября простились с 12-летней Настей Якиной, которую изнасиловал и убил 40-летней Владимир Александров. Попрощаться с девочкой приехали десятки людей — родственники, друзья и просто неравнодушные жители города. Никто не смог сдержать слёзы. В материале «Радио 1» расскажем детали этого зверского преступления.

Пропажа и поиск девочки

Настя Якина пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту ночь папа девочки был на смене — мужчина трудится на «Уралвагонзаводе». Мама девочки скончалась от рака месяц назад.

Вернувшись домой отец сначала самостоятельно отправился на поиски дочери, но осознав, что не справиться, обратился в правоохранительные органы. На поиски пятиклассницы вместе с полицейскими отправились волонтеры, которые прочесывали улицы и обходили дворы и дома.



Школьницу искали на торжественных линейках 1 сентября и на даже кладбище, где похоронена мать: существовало предложение, что осиротевшая Настя может быть на ее могиле.

Подростка искали практически три дня. При помощи первого замруководителя свердловского управления СК Анатолия Надбитова удалось найти улики, указывающие на криминальный след в исчезновении девочки. В общежитии, где Настя проживала с отцом, нашли окровавленные телефон и одежду девочки. 3 сентября тело Насти обнаружили в подвале общежития. Школьницу изнасиловали и убили.

Подозреваемого практически сразу задержали — им оказался мужчина из соседнего подъезда общежития Владимир Александров, ранее работающий на УВЗ.

Нашли секс-игрушки в квартире

В день пропажи школьницы Владимир жарил шашлыки во дворе. Девочка в тот момент гуляла рядом и даже снимала соседа на телефон. Вероятно, тогда он и заприметил школьницу. Мужчина поднялся в квартиру к отцу и пригласил его присоединиться к пиршеству. Отец Насти отказался, заявив, что ему пора на работу. Так, Александров понял, что его совсем юная соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, изверг заманил пятиклассницу в пиццерию, а потом — к себе в дом. По версии следствия, он изнасиловал девочку, после чего отнес в подвал общежития и задушил.

В квартире Александрова обнаружили кровь и волосы жертвы. Также там были найдены секс-игрушки.

Задержанный почти сразу признался правоохранителям в преступлении и заявил о раскаянии.

Отец хотел устроить самосуд

В ходе следственного эксперимента в общежитие Владимир показал, как убивал школьницу. Жильцы встретили душегуба с криками «Животное! Убийца!». Отец Насти даже схватился за нож и попытался расправиться с предполагаемым убийцей. В последний момент его остановили силовики.

Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней. За такое преступление предусмотрено пожизненное наказание. В зале заседаний преступник прятал лицо под маской и не смотрел в глаза отцу Насти, который тоже пришел в суд.

Когда мера пресечения была избрана, папа убитой разрыдался.

«У меня был самый хороший ребенок», — заявил раздавленный горем мужчина, лишившийся за месяц и супруги, и дочери.

Похороны

Похороны Настя организовали местные власти, соседи и неравнодушные, собрав насобирать порядка 67 тысяч рублей. Тело малышки положили в белый гробик.

Первым в храм вошёл отец девочки Александр. Перед этим мужчина на улице сидел на корточках и тихо плакал. К нему подходили неравнодушные люди и предлагали деньги, но он категорически отказывался. Местный священник сказал, что девочка не была крещёной, поэтому отпевать её не стали.

Девочку похоронили рядом с недавно умершей мамой — на кладбище Пихтовые горы.

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SHOT: В детском лагере Свердловской области вспышка пневмонии
07 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Вспышка пневмонии в одном из детских лагерей произошла в Свердловской области, передает Shot. Уточняется, что 15 детей госпитализировали со страшным кашлем и высокой температурой.
По словам родителей, дети пожаловались еще две недели назад на проблемы со здоровьем. Думали на обычную простуду, но состояние становилось все хуже. Детей из четвертой смены увезли в госпиталь из дома, а пятой — из лагеря. У большинства диагностировали внебольничную пневмонию.

«…Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки. Несколько мам отписались в чате отряда, и воспитатель нас всех начала оттуда удалять в срочном порядке. Мы ведь могли не осознавать всей серьёзности, а ребёнок был уже на грани осложнений, чреватых летальным исходом в случае промедления», — сказала мать одного из детей, добавив, что дальнейшее промедление с лечением могло привести к сепсису.
Родители обратились в прокуратуру, чтобы привлечь руководство лагеря «Красная горка» в Каменске-Уральском к ответственности.

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Доцента кафедры философии МГТУ задержали за антироссийские песни в ВК

Times: В Великобритании обнаружили массовое захоронение младенцев

«Вспыхнул мгновенно»: Что произошло на парковке в Одинцово, где разгорелся смертельный пожар
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#пневмония
#медицина
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Доцента кафедры философии МГТУ задержали за антироссийские песни в ВК
Преподавателя МГТУ им. Баумана задержали за антироссийские украинские песни
07 сентября 2024, 17:25

Фото: сайт СК РФ

В Москве отправили в СИЗО доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана – поводом стали разжигающие вражду антироссийские песни на украинском языке. Об этом 7 сентября сообщил Чертановский суд Москвы.
Сообщается, что преподавателю вменяют часть 2 статьи 282 УК – возбуждение ненависти или вражды по национальным признакам.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Нестеренко под стражу», – говорится на сайте суда.

Поводом для уголовного дела стали пять украинских песен, которые Александр Нестеренко разместил на своей странице в ВК, пишет ТАСС. Следственный комитет усмотрел в аудиоматериалах признаки побуждения к насилию в отношении русских.

Обыски в квартире преподавателя прошли 3 сентября. По инкриминируемой статье, доценту университета грозит от трех до шести лет колонии.

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#ук
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Times: В Великобритании обнаружили массовое захоронение младенцев
07 сентября 2024, 16:58

Фото: istockphoto/dragana991

В городе Олдеме в Великобритании нашли крупное захоронение мертворожденных детей и умерших младенцев. Страшную находку случайно сделала женщина на кладбище Ройтон.
По сообщению британской газеты The Times, всего в братской могиле находилось более 300 тел. Среди них были останки 145 мертворожденных младенцев, 128 грудничков и детей младшего возраста и 29 взрослых. Местная жительница, ставшая невольной первооткрывательницей, разыскивала на кладбище утраченную могилу своих сыновей-близнецов, которые скончались сразу после рождения ещё в 1962 году. Их увезли так быстро, что родители даже не успели с ними проститься и не знали, где они похоронены.

Шок ситуации в том, что эта детская братская могила может оказаться не единственной. Местные власти подтвердили, что на кладбище могут быть и другие подобные захоронения. Дело в том, что вплоть до 1980-х годов было обычной практикой забирать мертворожденных и скончавшихся совсем маленькими детей у родителей, не сообщая им никаких подробностей о месте их захоронения.

За последние 20 лет по всей Великобритании неоднократно находили такие массовые детские захоронения: в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсборо. Чиновники в Олдеме назвали такую ситуацию «душераздирающей и несправедливой». Местная газета сообщила, что городской совет рассмотрит вопрос об установке мемориала в память о всех детях, захороненных таким образом. Также все записи и документы о смерти и захоронении будут оцифрованы, чтобы родители могли легко получить к ним доступ.

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«Вспыхнул мгновенно»: Что произошло на парковке в Одинцово, где разгорелся смертельный пожар
СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на парковке в Одинцово
07 сентября 2024, 15:10

Фото: istock / tampatra

7 сентября в подмосковном Одинцово произошел крупный пожар: загорелась многоуровневая парковка. В результате ЧП погибли два человека, сгорели более 20 авто. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого происшествия.

Пожар в Одинцово — что произошло

Утром жители Одинцово заметили огромный столб черного дыма, который было видно за несколько километров. Примерно в 12:30 в сети стали появляться кадры пожара — возгорание произошло на многоуровневой парковке в дачном поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе Подмосковья. Огонь также перекинулся на соседнюю парковку, которая полностью сгорела.

Сколько пострадало в пожаре в Одинцово

Точное число погибших и пострадавших в результате пожара на парковке в Одинцово на данный момент уточняется. В пресс-службе МЧС по Подмосковью сообщили, что в результате ЧП скончались два человека.

Очевидец пожара Петр рассказал «Газете.Ru», что люди самостоятельно достали человека из горящего здания.

«Я успел лишь под конец. Я пришел, со мной подъехали пожарные машины, скорые, МЧС. Ребята помогали вытащить человека. Там был съезд круговой — оттуда его вытаскивали. На крик все сбежались, его спустили», — сказал он.
Он добавил, что тело пострадавшего сильно обгорело, его экстренно забрали бригаде скорой помощи.

Мужчина уточнил, что на парковке было двое человек, один из которых не успел убежать.

«Я сам слышал как он орал, там ребята быстро организовали все и его спустили вниз. Очевидцы помогали. Не знаю, выжил ли он, но обгорел очень хорошо: и глаза, и рот. Очень страшно на самом деле было», — поделился Петр.
Собеседник издания добавил, что во время пожара владелец одной из машин успел вывезти его с парковки.

«На ней облезла краска, почти полмашины — это крыша и капоты передний и задний. Но очень много машин там осталось, не вывезли, огонь вспыхнул мгновенно. Какие-то машины еще можно восстановить, но, думаю, очень много уже под утиль», — рассказал он.

Пожар в Одинцово — причины и последствия

Прокуратура Подмосковья начала проверку. Сообщается, что возгорание началось при производстве ремонтных работ. Изначально причиной пожара называли взорвавшийся газовый баллон.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
По данным Telegram-канала Mash, порядка 20 машин сгорели во время пожара.

«Незамедлительно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в наземном паркинге происходит горение легковых автомобилей и конструктивных элементов парковки. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава», — заявили в МЧС.
Возгорание локализовали на площади 713 квадратных метров, пожар на парковке уже ликвидировали.

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на парковке. Как сообщил ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосковью, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Овчарка спасла хозяина от нескольких медведей на Камчатке
Овчарка спасла своего хозяина на Камчатке от четырех медведей
07 сентября 2024, 14:14

Фото: istockphoto/JNevitt

От нападения четырех медведей собака спасла хозяина на Камчатке, информирует агентство KamchatkaMedia. Все случилось в минувший четверг, 5 сентября, в поселке Светлый. Житель гулял с овчаркой в Молодежном микрорайоне, когда на него со спины бросились звери. Двое из них были молодыми, а еще двое — взрослыми. Питомец отвлек их и принял удар на себя. К счастью, он остался жив.
Благодаря псу, который отвел опасность, мужчина укрылся на одном из участков и позвонил жене, которая приехала за ним на автомобиле. Предупредив односельчан, пара стала искать пса, а позже отвезла его в ветклинику. Овчарка сейчас дома и восстанавливается.

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#россия
#камчатка
#медведи
#собаки
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Два человека погибли при пожаре в Одинцово
07 сентября 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Distortion Media

Жизни двух человек унес пожар в подмосковном Одинцово, информирует «112». Один человек пострадал. Известно, что тела несчастных найдены на втором уровне парковки, а также между вторым и третьим уровнями.
«Сгорело около 20 автомобилей. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнём», — говорится в публикации «112».
Ранее сообщалось, что на многоуровневой парковке в Одинцово начался крупный пожар. На представленных видеокадрах видно столб дыма на несколько километров. Уточнялось о как минимум одном пострадавшем.

Причины произошедшего выясняются.

Перед этим стало известно о возможной причине смерти россиянина в Таиланде. Его тело было обнаружено в районе пляжа Карон.

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#новости
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Baza: Крупный пожар в Одинцово, горит многоуровневая парковка — видео
07 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/grafoto

О крупном пожаре в подмосковном Одинцово сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что горит многоуровневая парковка. Известно о как минимум одном пострадавшем.
Сейчас на месте работают спасатели и пожарная служба. На кадрах можно увидеть дымовой столб на несколько километров.
Ранее сообщалось о пожаре в Тульской области площадью в две тысячи «квадратов». По уточнению регионального правительства, горели резервуары с машинным маслом на территории предприятия АО «Пластик» в городе Узловая.

По словам спасателей, было необходимо привлекать дополнительные силы и средства. О происшествии стало известно вечером, 5 сентября. Роспотребнадзор взял с места возгорания пробы воздуха.

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#новости подмосковья
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Стала известна возможная причина смерти россиянина в Таиланде
SHOT: Полиция не исключает версию суицида в смерти россиянина в Таиланде
07 сентября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Тайская полиция не исключает версию самоубийства в качестве одной из возможных причин смерти гражданина России Ильи Орлова. Его тело ранее нашли в канаве неподалёку от пляжа Карон в Пхукете.
При этом на теле погибшего были обнаружены многочисленные раны: синяки и ссадины на лице и теле, глубокие порезы на руках и ногах, сообщает телеграм-канал SHOT. К моменту обнаружения тела молодой человек был мёртв уже не менее 12 часов. Полицейские считают, что российский турист мог получить побои и синяки раньше. Орлов якобы увлекался наркотиками и мог контактировать с местными бандами.

Друзья погибшего отказываются верить в версию суицида. Они полагают, что Илья мог стать жертвой нападения местных бандитов. По словам земляков туриста из Нижнего Тагила, семья Орловых была очень обеспеченной. Следствие по делу продолжается.

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Обломки дрона самолетного типа нашли под Калугой
Шапша: Под Калугой в лесном массиве найдены обломки дрона самолетного типа
07 сентября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Обломки дрона самолетного типа нашли под Калугой в Козельском районе, информирует в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. На месте сейчас работают оперативники.
«Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка», — предостерег Шапша.
Ранее в Минобороны РФ докладывали об уничтожении четырех украинских дронов над субъектами России прошедшей ночью.

Спецоперацию в Донбассе проводят с конца февраля 2022 года. Противник атакует российские приграничные регионы.

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