SHOT: В детском лагере Свердловской области вспышка пневмонии

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Вспышка пневмонии в одном из детских лагерей произошла в Свердловской области, передает Shot. Уточняется, что 15 детей госпитализировали со страшным кашлем и высокой температурой.
По словам родителей, дети пожаловались еще две недели назад на проблемы со здоровьем. Думали на обычную простуду, но состояние становилось все хуже. Детей из четвертой смены увезли в госпиталь из дома, а пятой — из лагеря. У большинства диагностировали внебольничную пневмонию.
Родители обратились в прокуратуру, чтобы привлечь руководство лагеря «Красная горка» в Каменске-Уральском к ответственности.
Читайте также:
Доцента кафедры философии МГТУ задержали за антироссийские песни в ВК
Times: В Великобритании обнаружили массовое захоронение младенцев
«Вспыхнул мгновенно»: Что произошло на парковке в Одинцово, где разгорелся смертельный пожар
«…Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки. Несколько мам отписались в чате отряда, и воспитатель нас всех начала оттуда удалять в срочном порядке. Мы ведь могли не осознавать всей серьёзности, а ребёнок был уже на грани осложнений, чреватых летальным исходом в случае промедления», — сказала мать одного из детей, добавив, что дальнейшее промедление с лечением могло привести к сепсису.
Родители обратились в прокуратуру, чтобы привлечь руководство лагеря «Красная горка» в Каменске-Уральском к ответственности.
Читайте также:
Доцента кафедры философии МГТУ задержали за антироссийские песни в ВК
Times: В Великобритании обнаружили массовое захоронение младенцев
«Вспыхнул мгновенно»: Что произошло на парковке в Одинцово, где разгорелся смертельный пожар
Никита Кротов