Известного видеоблогера депортируют из Таиланда в Россию за съемку боевых действий

15 августа 2025, 03:44

Иммиграционная полиция Таиланда депортирует в РФ видеоблогера Тимура Збарского

Фото: iStock/FTiare

Видеоблогер Тимур Збарский будет депортирован из Таиланда в Россию 15 августа за съемки боевых действий в зоне пограничного конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иммиграционную полицию.