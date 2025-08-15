Известного видеоблогера депортируют из Таиланда в Россию за съемку боевых действий
Видеоблогер Тимур Збарский будет депортирован из Таиланда в Россию 15 августа за съемки боевых действий в зоне пограничного конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иммиграционную полицию.
Збарский проехал около 150 км вдоль границы, фиксируя работу ПВО и обстрелы, и публиковал материалы в соцсетях. После задержания в Паттайе его поместили в Центр временного содержания Бангкока, где он ожидает депортации в общих условиях с другими 60 задержанными.
Гражданин РФ прожил Таиланде более 10 лет, является совладельцем небольшого туристического бизнеса. Однако теперь он лишен визы за действия, угрожающие национальной безопасности королевства. Тимуру не стали предъявлять какие-либо уголовные или административные обвинения.
Вероятно, россиянин получит запрет на въезд в Таиланд сроком на 5 лет. Депортация будет осуществляться за его счет — билет в РФ Збарскому приобретут родственники или благотворители.
