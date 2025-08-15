Куратора убийства начальника РХБЗ генерала Кириллова объявили в розыск
В связи с убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, правоохранительные органы России объявили в международный розыск организатора преступления. По информации ТАСС, на момент совершения убийства он находился в Дубае.
Согласно источникам, организатор преступления обратился к Батухану Точиеву с просьбой помочь найти жилье для своего родственника Ахмаджона Курбонова. Точиев, ранее незнакомый с Курбоновым, нашел подходящее место через интернет и получил деньги от куратора для оплаты аренды. Ключи от квартиры были переданы Рамазаном Падиевым, двоюродным братом Точиева.
Точиев познакомился с куратором, выходцем из Средней Азии, в 2022 году во время отбывания наказания в колонии за грабеж. После освобождения они поддерживали дружеские отношения.
Убийство произошло 17 декабря 2024 года, когда Кириллов и Поликаров выходили из подъезда. Курбонов дистанционно активировал взрывное устройство, мощность которого составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, установленное на самокате. В результате трагедии оба военных погибли.
