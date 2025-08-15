Куратора убийства начальника РХБЗ генерала Кириллова объявили в розыск

15 августа 2025, 08:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В связи с убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, правоохранительные органы России объявили в международный розыск организатора преступления. По информации ТАСС, на момент совершения убийства он находился в Дубае.