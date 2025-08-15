Медведь утащил мужчину в лес на глазах у его друга
В японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста. Об этом информирует NHK World.
Инцидент произошел, когда двое молодых людей, примерно 20-летнего возраста, совершали восхождение на вулкан Раусу, который находится на полуострове Сиретоко и имеет высоту 1661 метр. Один из них позвонил в полицию и сообщил, что медведь напал на его друга и утащил его в лес прямо у него на глазах.
Через несколько часов после этого происшествия спасательные вертолеты эвакуировали с горы около десяти туристов, которые укрылись на смотровой площадке и в других местах. Звонившего также спасли, но судьба его друга до сих пор остаётся неизвестной.
Вулкан Раусу является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и известен как место обитания бурых медведей. Он пользуется большой популярностью у туристов в летний сезон. По информации полиции, в тот день на маршрут собирались отправиться не менее 40 человек.
Читайте также: