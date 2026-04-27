Человеческие останки обнаружили на теплотрассе во Владивостоке

Фрагменты человеческого тела нашли во Владивостоке, правоохранительные органы расследуют уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю.



Человеческие останки лежали в районе теплотрассы на улице Сипягина. Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Специалисты тщательно осматривают территорию и фиксируют все детали, которые могут помочь в раскрытии дела.

Для выяснения причин и обстоятельств смерти человека назначен комплекс судебных экспертиз. Ход расследования находится на контроле следственного управления, добавили в пресс-службе.

Александр Огарёв

