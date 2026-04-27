Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в Татарстане
В Альметьевске произошел конфликт со стрельбой из пневматического оружия. Одному человеку понадобилась помощь медиков, рассказали РИА Новости в пресс‑службе МВД по Татарстану.
В воскресенье в полицию поступило сообщение о происшествии во дворе дома на улице Чернышевского в Альметьевске. По предварительным данным, между несколькими людьми возник конфликт. Один из участников достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и после этого отпустили.
Нападавших оперативно задержали и доставили в отделение полиции. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в МВД.
