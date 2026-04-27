В Сахалинской области расследуют загадочную смерть мужчины
На автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Холмск нашли мертвым 53-летнего мужчину. Его труп находился в кабине экскаватора, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Сахалинской области.
При осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Для точного установления причины гибели мужчины следователи назначили судебно‑медицинскую экспертизу.
Холмский межрайонный следственный отдел начал служебную проверку по факту случившегося. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
Ранее в Екатеринбурге обнаружили мертвую девочку под окнами дома. По предварительной информации, ребенок выпал из окна.
