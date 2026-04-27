Десятки человек погибли в битве за колодец с водой на востоке Чада
На востоке Чада в регионе Вади‑Фира произошло межобщинное столкновение, унесшее жизни 42 человек. Об этом сообщило агентство Agence France‑Presse.
По данным источника издания, конфликт вспыхнул в процессе спора двух семей из‑за колодца. Представитель регионального правительства Брахим Исса Гальмайе подтвердил масштабы трагедии.
Ситуация в регионе остается напряженной. Межобщинные столкновения из‑за доступа к ключевым ресурсам происходят здесь на постоянной основе. Чаще всего местные жители бьются друг с другом за землю, скот и воду.
Согласно оценке неправительственной организации International Crisis Group, за период с 2021 по 2024 год в подобных конфликтах погибли более тысячи человек, вдвое больше людей получили ранения.
Читайте также: