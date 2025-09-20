Педагога, работавшего без диплома 15 лет, поймали после потери кошелька
В Австрии педагога, работавшего без диплома 15 лет, поймали после потери кошелька. Об этом пишет Heute.
Правоохранительные органы выяснили, что 48-летний педагог не имел права преподавать после того, как он потерял кошелек. В нем полицейские обнаружили поддельное удостоверение личности, что стало поводом для начала расследования.
Во время обыска в квартире подозреваемого нашли фальшивый диплом высокого качества. Оказалось, что сотрудники органов образования не замечали подлога в течение 15 лет и принимали документ австрийца за настоящий. С 2010 года мужчина работал учителем немецкого языка и физкультуры.
На допросе он признался в содеянном. Когда речь зашла о поддельном удостоверении, он заявил, что это был реквизит.
После предъявления обвинений администрация школы прекратила с ним трудовые отношения. Если его вину докажут, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
