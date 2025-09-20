Достижения.рф

Педагога, работавшего без диплома 15 лет, поймали после потери кошелька

В Австрии мужчина без диплома 15 лет работал учителем
Фото: iStock/undefined undefined

В Австрии педагога, работавшего без диплома 15 лет, поймали после потери кошелька. Об этом пишет Heute.



Правоохранительные органы выяснили, что 48-летний педагог не имел права преподавать после того, как он потерял кошелек. В нем полицейские обнаружили поддельное удостоверение личности, что стало поводом для начала расследования.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли фальшивый диплом высокого качества. Оказалось, что сотрудники органов образования не замечали подлога в течение 15 лет и принимали документ австрийца за настоящий. С 2010 года мужчина работал учителем немецкого языка и физкультуры.

На допросе он признался в содеянном. Когда речь зашла о поддельном удостоверении, он заявил, что это был реквизит.

После предъявления обвинений администрация школы прекратила с ним трудовые отношения. Если его вину докажут, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

