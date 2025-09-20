В Барнауле мужчина избил ногами девочку, которая на самокате наехала на женщину
В Барнауле мужчина избил ногами девочку-подростка, наехавшую на самокате на его спутницу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Девочка на самокате двигалась по тротуару и случайно наехала на женщину. Ее спутник, находившийся поблизости, подбежал к несовершеннолетней и ударил ногой.
Когда девочка попыталась уехать, мужчина догнал ее и ударил еще раз. По факту происшествия Следственный комитет начал проверку. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что 54-летняя украинка избила чужого восьмилетнего ребенка из-за самоката в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
