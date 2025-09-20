Названа возможная причина обрушения в школе на востоке Москвы
ТАСС: к обрушению в московской школе привело нарушение технологии работ
Обрушение в школе на востоке Москвы могло произойти из-за нарушения технологии проведения строительных работ. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Источник агентства подчеркнул, что будут изучены и другие возможные сценарии произошедшего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Днем 20 сентября во время ремонтных работ в школе на улице Знаменской в районе Преображенское произошло обрушение бетонных перекрытий. В результате инцидента погибли два рабочих, в здании на момент происшествия учащихся не было. Точное количество пострадавших пока не установлено.
