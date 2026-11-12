Человеческое туловище без головы нашли в диване на северном побережье Сиднея
На улице в районе Лейн‑Коув‑Норт (северное побережье Сиднея) полиция Нового Южного Уэльса обнаружила человеческий торс, спрятанный в диване. Об этом 11 ноября написала газета The Guardian.
Всё началось с жалобы на сильный неприятный запах в районе. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и нашли диван, внутри которого и находился труп без головы и конечностей. По данным полиции, останки пролежали в мебели около двух дней.
Суперинтендант Пол Деване подчеркнул, что Лейн‑Коув — спокойный район с практически нулевым уровнем преступности, поэтому подобное происшествие выглядит особенно необычно. При этом, по словам офицера, пока нет оснований считать, что убийство произошло именно в этом месте.
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