Человеческое туловище без головы нашли в диване на северном побережье Сиднея

12 ноября 2026, 05:46

Фото: iStock/Ajax9

На улице в районе Лейн‑Коув‑Норт (северное побережье Сиднея) полиция Нового Южного Уэльса обнаружила человеческий торс, спрятанный в диване. Об этом 11 ноября написала газета The Guardian.