В Пакистане нашли окровавленное тело журналистки
В Пакистане скончалась 41-летняя ведущая новостного телеканала 92 News Рабия Ахсан. Её тело без признаков жизни обнаружили в собственном доме, сообщает издание People.
Трагедия случилась днём 8 ноября. Родственники нашли Ахсан в спальне, где она лежала в луже крови. В комнате в тот момент находился её муж, у него в руках было огнестрельное оружие. По данным полиции, на теле женщины зафиксировали два ранения, одно из них — ниже шеи.
Супруга ведущей задержали. Он утверждает, что выстрел произошёл случайно. Сейчас по делу ведётся расследование.
Рабия Ахсан состояла в браке около 16 лет, вместе с мужем они воспитывали двух дочерей. Близкие пары отмечают, что между супругами не было конфликтов. Примечательно, что всего за несколько часов до трагедии Ахсан опубликовала на своём YouTube‑канале видео, где высказалась о промежуточных выборах в США.
Читайте также: