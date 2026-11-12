В Пакистане нашли окровавленное тело журналистки

12 ноября 2026, 02:11

В Пакистане муж застрелил работавшую ведущей новостей супругу

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Пакистане скончалась 41-летняя ведущая новостного телеканала 92 News Рабия Ахсан. Её тело без признаков жизни обнаружили в собственном доме, сообщает издание People.