В Улан‑Удэ строители нашли старую авиабомбу
Во время земляных работ в центре Улан‑Удэ рабочие обнаружили подозрительный предмет. О находке сообщили в региональное управление Росгвардии.
На место прибыла инженерно-техническая группа. Специалисты-взрывотехники ОМОН «Кречет» обследовали предмет в котловане и установили, что это авиационная бомба малого калибра. Вес боеприпаса составляет около 10 кг, на корпусе заметны сильные следы коррозии. В бомбе сохранилось взрывчатое вещество, поэтому её передали для дальнейшей утилизации.
В Росгвардии напомнили, что при обнаружении любых взрывоопасных предметов нужно сразу сообщить в правоохранительные органы или в службы экстренного реагирования. Самостоятельно обследовать боеприпасы опасно для жизни.
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