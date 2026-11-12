Пожар из-за непотушенной сигареты унёс жизни двух хабаровчан

12 ноября 2026, 04:45

Два человека погибли при пожаре в Хабаровском крае

Фото: MAX @id2721120700_gos

В СНТ на Владивостокском шоссе в Хабаровском районе произошёл пожар, в котором погибли два человека. Возгорание случилось на дачном участке.