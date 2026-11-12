Пожар из-за непотушенной сигареты унёс жизни двух хабаровчан
В СНТ на Владивостокском шоссе в Хабаровском районе произошёл пожар, в котором погибли два человека. Возгорание случилось на дачном участке.
Вызов в экстренные службы поступил утром 11 ноября. На место оперативно прибыли расчёты краевой противопожарной службы. Площадь пожара оказалась всего шесть квадратных метров. Огонь повредил диван, полы и стены.
Несмотря на скромные масштабы возгорания, последствия оказались трагическими: двое мужчин, находившихся в помещении, погибли. Как пояснили специалисты, причиной смертельного исхода стало позднее обнаружение пожара.
Сейчас дознаватели МЧС России и следственная группа выясняют все обстоятельства случившегося. Очаг возгорания располагался в районе дивана. Одна из основных версий причины пожара — неосторожность при курении.
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