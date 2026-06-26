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«Человек-амфибия»: Российским хирургам предстоит лишить семилетнего мальчика жабр

Врачи в Новосибирске прооперируют семилетнего мальчика с жаберными дугами на шее
Фото: Istock/utah778

В Новосибирске врачи готовятся к операции по удалению жаберных образований у пациента. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Семья Артёма на протяжении семи лет не знала, что у ребёнка сохранился врождённый аномальный элемент.

Мать мальчика сообщила, что с рождения на шее сына находились небольшие жабры, из которых иногда выделялась слизь, однако она считала это обычным прыщом. В этом году родные решили показать Артёма специалистам.

Медики установили, что образование представляет собой остаток жаберных дуг, которые в норме исчезают ещё на стадии внутриутробного развития. Врачи настаивают на хирургическом удалении рудимента, чтобы избежать воспалений и возможных серьёзных осложнений для здоровья ребёнка.

Ольга Щелокова

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