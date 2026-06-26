«Человек-амфибия»: Российским хирургам предстоит лишить семилетнего мальчика жабр

26 июня 2026, 11:33

Врачи в Новосибирске прооперируют семилетнего мальчика с жаберными дугами на шее

Фото: Istock/utah778

В Новосибирске врачи готовятся к операции по удалению жаберных образований у пациента. Подробности приводит Telegram-канал Baza.