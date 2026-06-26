На севере Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие
На севере столицы столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Инцидент произошёл на улице 800-летия Москвы. От удара кузов легковой машины сильно деформировался.
В результате ДТП медики госпитализировали двух человек. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают возможных свидетелей.
В Мосгортрансе уточнили, что автобус следовал по своему маршруту в штатном режиме, и столкновение произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не предоставил ему преимущество в движении. Движение на участке временно затруднено, но специалисты уже работают над расчисткой проезжей части.
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