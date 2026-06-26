Россиянке, которую изрезал и облил кислотой бывший, удалили мочку уха

26 июня 2026, 10:33

В Петербурге девушке, которую бывший парень облил кислотой, удалили мочку уха

Фото: Istock/sudok1

В Петербурге врачи удалили мочку уха девушке, которая пострадала от нападения бывшего поклонника с кислотой. Об этом сообщает РЕН ТВ.