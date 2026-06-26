Россиянке, которую изрезал и облил кислотой бывший, удалили мочку уха
В Петербурге врачи удалили мочку уха девушке, которая пострадала от нападения бывшего поклонника с кислотой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В конце мая парень потерпевшей ворвался в её квартиру с пистолетом, ножом, газовым баллончиком и азотной кислотой. Он вылил химикаты на голову, лицо, шею и руки возлюбленной, изрезал её ножом и прострелил колени. Позже он заявил, что наказал девушку за измену.
Врачи удалили пострадавшей глаз из-за ожога роговицы. Сейчас медики оценивают состояние пациентки как тяжёлое. У неё сохраняется пониженный уровень гемоглобина и повышенная температура. Во время одной из плановых операций хирурги иссекли поражённые кислотой ткани, в результате чего мочка уха не подлежала сохранению.
Врачи планируют выписать девушку не раньше чем через месяц. После выписки из стационара ей предстоит долгий восстановительный период, включающий дорогостоящие косметологические процедуры, реконструктивные пластические операции и установку глазного протеза.
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