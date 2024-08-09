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Человек погиб в ДТП с шестью машинами в Москве

В ДТП с шестью авто на МКАД погиб человек, ещё один госпитализирован
09 августа 2024, 11:17
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

НА МКАДе произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. В результате столкновения шести автомобилей погиб один человек, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как внедорожник вылетает на встречную полосу через просвет между бетонными отбойниками. После этого они почти в лоб сталкивается с другой машиной. Она, в свою очередь, из-за удара отлетает на другие полосы, где в этот момент находилось ещё несколько автомобилей.



Как сообщили в ГАИ, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением.

В настоящее время, по данным «Яндекс Карты», движение на данном участке МКАД затруднено.

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Машина на окраине города, а колготки – в промзоне: странности в исчезновении Сэсэг Буиновой
Странности в исчезновении «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой
09 августа 2024, 11:45

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В ночь на 12 апреля 2024 года пропала «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Спустя четыре месяца после пропажи так и не удалось выяснить, что же случилось с женщиной.
Она всегда мечтала получить титул «Миссис Бурятия». И вот в 2024 году ей посчастливилось осуществить свою мечту. Однако радость длилась недолго – спустя пять дней после финала конкурса Буинова таинственно исчезла.

По рассказам родственников и знакомых в день пропажи Сэсэг отправилась таксовать. Примерно в 22:00 она закончила работать и поехала на встречу с подругами. Недолго посидев с ними, она сказала, что поедет домой к детям (сыновья 8 и 10 лет). Однако дома она так и не появилась. Последний раз она попала на камеры видеонаблюдения в районе 22:25, когда в её машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев.

На следующий день, 13 апреля, появились первые сообщения о пропаже женщины. Её телефон был отключен, а последний раз в соцсети она заходила 12 апреля в 06:26. В этот же день стало известно и об исчезновении Норбоева.

Автомобиль Буиновой был найден спустя три дня после пропажи пары на окраине Улан-Удэ, где нет ни одной камеры наружного наблюдения, по которым можно было бы отследить маршрут следования авто. В салоне машины была обнаружена кровь женщины.

Спустя ещё несколько дней в промзоне, недалеко от оставленной машины, были найдены вещи Буиновой (колготки) и Норбоева (одежда, документы, банковские карты). Тогда стали рассматривать версию об убийстве.

Позднее выяснилось, что в ночь пропажи после Норбоева в автомобиль Буиновой подсел ещё один мужчина, личность которого следствие не раскрывает. Однако распространилась версия, что он связан с правоохранительными органами, поскольку с пропаже женщины явно участвовал профессионал, которому удалось не оставить следов и искусно спрятать тела.

В настоящее время дело не раскрыто, но предполагается, что оно всё же связано с конкурсом «Миссис Бурятия». Или же есть версия, что Буинова и Норбоев состояли в романтических отношениях, что и могло послужить поводом для их пропажи. Однако родственники утверждают, что женщина ни за что не бросила бы своих детей.

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Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело
09 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/SB Arts Media

Девятилетняя девочка из Вологды бесследно исчезла, пока ее мать находилась в алкогольном опьянении. На третий день поисков ребенок был найден мертвым. Что шокировало местных жителей после обнаружения тела и почему девочку не кинулись искать сразу после пропажи расскажет редакция «Радио 1».

В Вологде пропала второклассница


Трагедия произошла в Вологде в 2021 году. Девятилетняя Ксюша ушла гулять со своей подругой и больше не вернулась домой. Мать пропавшей не сразу обратила внимание на то, что девочки нет в доме, так как была сильно пьяна. Семья, в которой воспитывалась Ксюша, была неблагополучной. Мать практически не занималась воспитанием дочери. У школьницы не было отдельного спального места и письменного стола.

Соседка семейства позже расскажет правоохранителям, что девочка часто бродила одна и не хотела возвращаться после занятий домой.


Поиски пропавшей девочки


Фото: iStock/Stivog


К поискам Ксюши были подключены правоохранители, волонтеры и неравнодушные местные жители. Мать девочки поняла, что дочери нет дома, лишь на следующий день. Первой зацепкой правоохранителей стал рюкзак девочки, который висел на заборе заброшенного дома. Помогли установить местонахождение Ксюши показания ее подруги, которая сообщила, что в день пропажи к ним подошла взрослая женщина, угостила конфетами и позвала домой.

Через время незнакомка выпроводила одноклассницу Ксюши, что происходило дальше до сих пор не известно.

Девочка найдена мертвой


На третий день поисков местонахождение девочки было установлено. Оказалось, что все это время Ксюша находилась в доме у той самой женщины, заманившей детей к себе в дом. Что произошло и почему с девочкой так жестоко расправились неизвестно. Хозяйка дома была задержана и позже помещена в психиатрическую лечебницу.

Каких-либо объяснений злоумышленница не дала. Однако очевидцы, которые участвовали в поисках, позже расскажут, на девочке не было живого места.

«Когда я увидела, у меня голова закружилась», «Нам Ксюшу даже не показывают, потому что там нет на что смотреть», — рассказали шокированные жители Вологды.

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#убийство
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Девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы
В Дагестане школьник в шутку заявил о террористах в мечети и попал на учет
09 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto/blinow61

Девятилетний школьник в городе Каспийске в Дагестане заявил о террористах в мечети и попал на учет. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.
Сообщается, что ребенок гулял на центральной площади Каспийска недалеко от храма, где якобы находился его брат. Мальчику захотелось напугать его. Он позвонил в полицию и объявил, что на мечеть напали. Оперативники внутри преступников не обнаружили. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно. Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео из Липецкой области во время ночной массированной атаки БПЛА
09 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Evan Austen

В сети появилось видео, снятое в Липецкой области во время массированной атаки БПЛА этой ночью, 9 августа. Их публикует телеграм-канал Mash.
На кадрах видно большое красное марево вдали и продолжающиеся яркие вспышки на фоне пожара и взрывов.
«Военный аэродром. В склад со снарядами попали», — слышны голоса на видео.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников, в регионе вводили красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже глава региона писал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения беспилотника оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. В то же время на сайте областного ГУ МЧС ночью сообщалось, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.

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#видео
#бпла
#возгорание
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Другого выхода спастись не было: В Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно
В Москве женщина попыталась сжечь мужа после ссоры, после чего прыгнула из окна
09 августа 2024, 10:16

Фото: istockphoto/photovs

В Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.

Женщина решила бежать от пожара, но не через дверь, а окно. Она спрыгнула с третьего этажа.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Позже выяснилось, что футболка не разгорелась, а в спальне было только небольшое задымление. Мужчина не пострадал, женщину госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Эльвире грозит срок за покушение на убийство.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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#убийство
#проверка
#окно
#мчс
#женщина
#соседи
#инцидент
#мужчины
#мужчина
#покушение
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Почти 400 мигрантов обнаружили в хостеле на юго-западе Москвы
В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски, проверяют около 400 иностранцев
09 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/blinow61

Силовики провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяются на соблюдение миграционного законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «‎Столичный СК».
Следственным управлением была получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды», который расположен по улице Новаторов в городе Москве.

Сегодня сотрудники СК РФ проводят обыск в этом хостеле вместе с оперативными службами и бойцами Росгвардии. На данный момент установлено присутствие 441 человека, из которых 391 являются иностранными гражданами.

Все они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений на территории столицы.

Помимо этого, была изъята финансовая документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отделение СК РФ для проведения необходимых следственных мероприятий.

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На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер
В Уфе рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике, мужчину спасти не удалось
09 августа 2024, 09:17

Фото: iStock/Fedorovekb

На птицефабрике в Уфе рабочего зажевало в конвейер. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Трагедия произошла из-за действий сотрудницы предприятия. Женщина по имени Гульнур включила автоматический режим работы ленты для сбора яиц, чтобы пойти на обед, однако никому об этом не сказала.

В это время двое сотрудников занимались ремонтом оборудования. Во время обеденного перерыва Гульнур один из рабочих попал в механизм и умер на месте. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Стало известно о новых пострадавших от массированной атаки БПЛА в Липецкой области
Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9
09 августа 2024, 09:06

Фото: iStock/Fedorovekb

Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении.
«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.
Ранее Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ подверглись массированной атаке беспилотников. Позже он отмечал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС ночью сообщало на своем сайте, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.

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#липецкая область
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Гранаты и автоматы: В российской квартире нашли тайник с оружием и украинской формой
В Петербурге в ходе обысков силовики нашли тайник с оружием и украинской формой
09 августа 2024, 08:36

Фото: iStock/~UserGI15632523

В Санкт-Петербурге в ходе обысков оперативники нашли тайник с оружием и украинской формой. Об этом информирует Telegram-канал «78.ru».
По данным источника, силовики проверяли квартиру в рамках разработки по делу о незаконном обороте оружия. На месте было обнаружено не менее 20 единиц боевого вооружения, среди них 6 гранат в разобранном виде и 14 автоматов.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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