Человек погиб в ДТП с шестью машинами в Москве

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НА МКАДе произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. В результате столкновения шести автомобилей погиб один человек, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.
На опубликованных ведомством кадрах видно, как внедорожник вылетает на встречную полосу через просвет между бетонными отбойниками. После этого они почти в лоб сталкивается с другой машиной. Она, в свою очередь, из-за удара отлетает на другие полосы, где в этот момент находилось ещё несколько автомобилей.
Как сообщили в ГАИ, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением.
В настоящее время, по данным «Яндекс Карты», движение на данном участке МКАД затруднено.
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На опубликованных ведомством кадрах видно, как внедорожник вылетает на встречную полосу через просвет между бетонными отбойниками. После этого они почти в лоб сталкивается с другой машиной. Она, в свою очередь, из-за удара отлетает на другие полосы, где в этот момент находилось ещё несколько автомобилей.
Как сообщили в ГАИ, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением.
В настоящее время, по данным «Яндекс Карты», движение на данном участке МКАД затруднено.
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Анастасия Чинкова