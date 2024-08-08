В Щёлкове грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика

Во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.