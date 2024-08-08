В Щёлкове грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Девятилетний мальчик на велосипеде погиб под колёсами грузовика в деревне Медвежьи Озёры городского округа Щёлково, расследование всех обстоятельств произошедшего взяла под контроль Щёлковская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«В настоящее время известно, что ДТП случилось на улице Школьная в среду, 7 августа, около восьми часов вечера. Водитель грузовика при движении задним ходом сбил девятилетнего ребёнка, который ехал на велосипеде. От полученных травм мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.Щёлковская прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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