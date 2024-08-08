Автобус влетел в эвакуатор и перевернулся: В ДТП в Турции пострадали российские туристы

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В турецкой провинции Мугла пострадала группа туристов из России и Казахстана. Об этом информирует местное издание Muğla Gazetesi.
Инцидент произошел на трассе недалеко от города Милас. По предварительным данным, микроавтобус врезался в эвакуатор и перевернулся. В результате ДТП пострадали 13 человек, их госпитализировали в ближайшие больницы. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.
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Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.
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Дарья Осипова