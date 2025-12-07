Достижения.рф

Человек сгорел на крыше поезда на Украине

Горящего человека заметили на крыше киевской электрички
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Горящего человека заметили на крыше пригородного поезда на станции «Выдубичи» в Киеве. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.



На опубликованных кадрах видно, как фигура в огне стоит на крыше вагона. Уточняется, что погрузку пассажиров перенесли на другие пути.

В украинских ведомствах сообщают о задержке экспресса, следующем до столицы, «из-за травмирования человека».

В свою очередь, местные СМИ пишут, что жертвой стал подросток, которого поразило током. Перевозчик происшествие пока не комментировал.

