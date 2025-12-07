Человек сгорел на крыше поезда на Украине

07 декабря 2025, 17:11

Горящего человека заметили на крыше киевской электрички

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Горящего человека заметили на крыше пригородного поезда на станции «Выдубичи» в Киеве. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.