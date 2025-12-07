Достижения.рф

Россиянин напился в поезде и напал с ножом на попутчика

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Пьяный пассажир изрезал попутчика в поезде Санкт-Петербург – Симферополь. Об этом сообщило Западное МСУТ СК в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, все произошло 28 ноября, когда состав находился в Маловишерском районе Новгородской области. Пьяный пассажир вел себя «неподобающим образом» и отошел с попутчиком в тамбур, где внезапно напал на него с ножом.

Неадеквата задержали на месте – им оказался 45-летний житель Саратовской области. Вскоре его обвинили в покушении на убийство и заключили под стражу. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Ялты изрезал двух мужчин возле автовокзала. Всех троих госпитализировали.

Лидия Пономарева

