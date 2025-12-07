Любвеобильный пассажир сорвал вылет российского самолета
Пьяный и «слишком любвеобильный» пассажир приставал к попутчикам и сорвал вылет самолета. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
По его данным, все произошло 5 декабря на рейсе авиакомпании «Россия» из Сочи в Санкт-Петербург. Мужчина, изрядно выпив, поднялся на борт и занял чужое место в бизнес-классе. Однако после замечания от экипажа он все же пересел на свое кресло. Когда пилот выруливал ко взлетно-посадочной полосе, пассажир внезапно проникся симпатией к семейной паре, сидевшей возле него. По словам очевидцев, сначала он пытался потрогать и обнять женщину, а затем хотел поцеловать ее мужа.
Пассажиры вежливо просили попутчика успокоиться, но их попытки не увенчались успехом. Тогда сосед, недовольный поведением дебошира, набросился на него с кулаками и разбил ему нос. Старшая бортпроводница дала пострадавшему салфетку и доложила обо всем командиру воздушного судна. Тот, в свою очередь, остановился и вызвал полицию.
В итоге самолет вернулся на место стоянки. В салон зашли стражи порядка и выслушали обе стороны конфликта. Сосед дебошира заявил, что претензий не имеет, и тот якобы сам травмировался, врезавшись лицом в переднее кресло. Нарушителя порядка вывели из самолета. После досмотра борт вылетел в точку назначения.
Ранее сообщалось, пьяный пассажир напал с ножом на попутчика в поезде Санкт-Петербург – Симферополь.
