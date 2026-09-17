17 сентября 2026, 18:19

Человек упал на «Дом Шурика» в Москве из кино «Иван Васильевич меняет профессию»

Александр Демьяненко (Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

В центре Москвы человек упал на козырек подъезда дома, известного как «Дом Шурика» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.





Инцидент произошел по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1. Информация приводится 17 сентября.





«Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома», — уточнил собеседник агентства.