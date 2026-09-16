Голый мужчина пытался влезть в окно, а потом упал в подвал и ломился в подъезд
В Воронеже ночью произошел инцидент с участием обнаженного мужчины, который пытался проникнуть в жилой дом. Об этом в Макс сообщает «Воронеж VRN».
По информации местных жителей, ЧП случилось поздно. Неизвестный предпринял попытку забраться в окно одной из квартир на первом этаже многоэтажки, однако сорвался и упал в подвал. Через некоторое время мужчина самостоятельно выбрался оттуда и направился ко второму подъезду, где стал громко стучать во входную дверь.
Как выяснилось позже, в ту же ночь он также пытался вломиться в соседний подъезд и стучал в окна квартир на первых этажах, пугая жильцов. Информации о том, обратились ли пострадавшие в правоохранительные органы, пока нет.
Ранее голая женщина прошлась по Новосибирску. Подробности — в нашем материале.
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