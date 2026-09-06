В Омске трёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию
В Омске трёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа и попал в больницу. Об этом информирует прокуратура Омской области.
Чрезвычайное происшествие случилось в Центральном округе. Прибывшие медики оценили состояние пострадавшего как тяжёлое и немедленно госпитализировали ребёнка в городскую детскую больницу.
Сейчас врачи борются за его жизнь, мальчик остаётся в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Отмечается, что ранее семья потерпевшего не состояла на профилактическом учёте.
До этого сообщалось о похожем инциденте в Саратовской области. Там полуторагодовалый малыш выпал из окна с четвёртого этажа и выжил.
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