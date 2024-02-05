Человек упал на пути на Кольцевой линии московского метро

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Пассажир упал на пути в столичном метро, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На Кольцевой линии московского метро увеличены интервалы движения, люди не могут дождаться поезда уже около 10 минут. Помимо этого, метро задерживается и на Калужско-Рижской.
Известно, что причиной тому стало падения пассажира на пути. В каком состоянии пострадавший — пока не сообщается.
Напомним, 1 февраля в метро столицы произошла аналогичная ситуация. Человек упал под поезд на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, на станции метро Чеховская.
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Известно, что причиной тому стало падения пассажира на пути. В каком состоянии пострадавший — пока не сообщается.
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Евгения Парфентьева