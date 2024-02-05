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Человек упал на пути на Кольцевой линии московского метро

05 февраля 2024, 10:11
Фото: iStock/spacedrone808

Фото: iStock/spacedrone808

Пассажир упал на пути в столичном метро, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На Кольцевой линии московского метро увеличены интервалы движения, люди не могут дождаться поезда уже около 10 минут. Помимо этого, метро задерживается и на Калужско-Рижской.

Известно, что причиной тому стало падения пассажира на пути. В каком состоянии пострадавший — пока не сообщается.


Напомним, 1 февраля в метро столицы произошла аналогичная ситуация. Человек упал под поезд на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, на станции метро Чеховская.

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#метро
#москва
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Подмосковные полицейские обезвредили группу лжесиделок
05 февраля 2024, 10:16

Фото: Istockphoto / fizkes

Полицейские из Московской области столкнулись с необычной криминальной схемой. Мошенники обманывали людей, искавших сиделок для родных, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Граждане откликались на объявления с предложением патронажных услуг, не подозревая, что имеют дело с мошенниками. Злоумышленники для убедительности даже устраивали потенциальным заказчикам сеансы видеосвязи с соискательницами работы. Затем они направляли оформленный договор с реквизитами на оплату», – сообщила Волк в своём телеграм-канале.
По её словам, когда деньги приходили на привязанную к счёту карту, преступники переставали выходить на связь.

Как отметила Волк, оформленные на третьих лиц банковские и МИС-карты давали фигурантам чувство неуязвимости. Однако полицейские всё равно вышли на их след и задержали.

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#криминал
#мошенники
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#московская область
#ирина волк
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В Подмосковье поймали банду, ограбившую частный дом с помощью пистолета и скотча
05 февраля 2024, 09:19

Фото: Фотобанк МО

Трёх жителей Московской области, подозреваемых в разбойном нападении на хозяйку частного дома в деревне Ельня Богородского округа, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины проникли в дом, связали хозяйке руки скотчем и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовали показать, где хранятся деньги и драгоценности. Забрав добычу, общая стоимость которой составила более 22 млн рублей, нападавшие скрылись», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели вычислить злоумышленников и при поддержке Росгвардии задержали их. У задержанных изъяли травматический пистолет, 14 тысяч долларов и 17 телефонов. Сейчас следователи выясняют причастность задержанных к другим грабежам.

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Названы возможные причины крушения вертолета Ми-8 в Карелии
ТАСС: Следствие рассматривает несколько версий крушения Ми-8 в Карелии
05 февраля 2024, 09:11

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них – погодный фактор, ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.
«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», - сказал собеседник агентства.

При этом уточняется, что пока приоритетной версии нет. Также, по его словам, перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.

Напомним, пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд. Он выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли. Примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину.

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#спасатели
#дело
#мчс
#вертолёт
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СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
05 февраля 2024, 08:12

Фото: iStock/camptoloma

После крушения вертолета Ми-8 в Карелии Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Республике Карелия по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли. Примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину.

Вероятнее всего, вертолёт при крушении пробил лëд и пошëл на дно. Именно поэтому в воде перестал работать его аварийный маяк, что существенно затруднило поиски. Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 50 метров.

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#спасатели
#дело
#мчс
#уголовное дело
#поиски
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ТАСС: Минимум 112 человек погибли во время лесных пожаров в Чили
05 февраля 2024, 05:41

Фото: iStock/ronniechua

В результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо погибли не менее 112 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу судмедэкспертизы в Вальпараисо. Число жертв зафиксировано по состоянию на 21:00 (03:00 мск).
Из-за пожаров, бушующих на площади 40 тысяч га, чилийский президент Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всем регионе Вальпараисо. Кроме того, с 8 до 12 утра по местному времени вводится комендпнтский час для того, чтобы по Вальпараисо могли свободно перемещаться огнеборцы.

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#лесные пожары
#погибшие
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Daily Star: Голый мужчина упал с дерева в Колумбии, напугав прохожих
05 февраля 2024, 05:13

Фото: iStock/undefined_undefined

Голый мужчина сорвался с высокого дерева и приземлился на проезжавшее мимо такси в колумбийском городе Медельин. Об этом 5 февраля пишет издание Daily Star.
Мужчина, оказавшийся эквадорцем по происхождению, разбил заднее стекло автомобиля и помял его крышу и багажник. Сам он при этом отделался ушибами и царапинами, при этом даже успев поговорить с очевидцами до прибытия скорой помощи.

Прибывшие вскоре на место инцидента парамедики оказали мужчине первую помощь и отвезли его в больницу. Причины того, зачем он разделся догола и залез на дерево, по сведениям издания, остаются неизвестными.

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#падение
#дерево
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SHOT: Обломки пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 обнаружили в Онежском озере
05 февраля 2024, 03:24

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли.
Согласно информации SHOT, примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. Вероятнее всего, вертолëт при крушении пробил лëд и пошëл на дно. Именно поэтому в воде перестал работать его аварийный маяк, что существенно затруднило поиски. Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 50 метров.

Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон».

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров», — сообщили в МЧС России (цитата из газеты «Известия»).

Момент поиска пропавшего борта попал на видео, которое распространила газета «Известия». Пресс-служба МЧС Карелии сообщала, что в поисковой операции задействовано порядка 50 человек.



Ранее стало известно, что Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лëд — 2024». Экипаж вертолëта доставил на мероприятие спасателей из Санкт-Петербурга. После этого воздушный борт ушëл на дозаправку в Петрозаводск, а дальше пропал с радаров. При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость, однако полёт был разрешён.

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#вертолёт
#мчс
#крушение
#озеро
#видео
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В Махачкале скончался один из детей, которые были в свалившейся в канал «Приоре»
05 февраля 2024, 01:41

Фото: iStock/izzzy71

В Махачкале скончался один из мальчиков, свалившихся на «Приоре» в не огороженный ничем канал в дагестанском посёлке Семендер. Как сообщает ТАСС, врачам так и не удалось его спасти.
Напомним, что Lada Priora, в которой ехали тренер по ММА и три его воспитанника, опрокинулась в канал водоснабжения.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и ушла под воду. Мужчина и 14-летний мальчик смогли выбраться самостоятельно. Двоих других детей вытащили из автомобиля очевидцы происшествия. Мальчики 10 и 12 лет были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении прав несовершеннолетних.

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#дагестан
#дтп
#дети
#смерть
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70-летний японец перед смертью раскрыл полиции свою страшную тайну
Daily Mail: Один из самых разыскиваемых в Японии преступников умер от рака
05 февраля 2024, 00:38

Фото: iStock/kuppa_rock

70-летний японец перед смертью в больнице сообщил полицейским, что вот уже более 40 лет он находится в бегах, как один из самых разыскиваемых в стране преступников, пишет британское издание Daily Mail. Всё это время его фото висело возле полицейских участков по всей Японии.
Полиция Токио на прошлой неделе отправилась в больницу, чтобы допросить 70-летнего мужчину, который сказал, что у него неизлечимый рак. Со слов полицейских, он сказал, что хочет умереть под своим настоящим именем Сатоши Киришима, а не под псевдонимом Хироши Учида, с которым он прожил более 40 лет, наблюдая за тем, как его разыскивали почти полвека из-за принадлежности к группировке, ответственной за серию взрывов в 1970-х годах.

Спустя четыре дня после этого мужчина скончался. Хотя стражам порядка так и не удалось окончательно подтвердить личность умершего, однако тесты ДНК "Учиды" и Сатоши Киришимы совпадают.

«Мы считаем, что мужчина, который назвал себя Сатоши Киришимой, а потом умер в больнице, действительно является подозреваемым», — заявил журналистам в понедельник, 29 января, глава Национального полицейского управления Японии Ясухиро Цуюки.

Сатоши Киришима родился в 1954 году и ещё во время своей учёбы в Токийском университете присоединился к Антияпонскому вооруженному фронту Восточной Азии, совершившему ряд взрывов, направленных против крупных японских компаний. Один из них, в частности, произошел в здании Mitsubishi Heavy Industries в 1975 году, в результате чего восемь человек погибло, а ещё более 160 были ранены.

Два члена фронта, включая его основателя Масаси Дайдодзи, были приговорены к смертной казни и в итоге умерли в камерах смертников, а ещё двое из восьми членов группировки, которым были предъявлены обвинения, были освобождены в 1977 году «в рамках сделки, заключенной другой радикальной группировкой, Японской Красной Армией, когда она захватила самолет Japan Airlines в Бангладеш», пишет Daily Mail.

Сам Киришима разыскивался по обвинению в подрыве бомбы в токийском районе Гинза в апреле 1975 года, но считался единственным из десяти членов группировки, которого так и не удалось поймать. По сообщениям общественного телевидения NHK, мужчина не имел при себе ни мобильного телефона, ни медицинской страховки, а его зарплата в строительной компании, где он проработал более 40 лет под именем Хироши Учиды, выплачивалась ему наличными.

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#преступники
#япония
#смерть
#розыск
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