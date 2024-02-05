В Махачкале скончался один из детей, которые были в свалившейся в канал «Приоре»

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В Махачкале скончался один из мальчиков, свалившихся на «Приоре» в не огороженный ничем канал в дагестанском посёлке Семендер. Как сообщает ТАСС, врачам так и не удалось его спасти.
По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и ушла под воду. Мужчина и 14-летний мальчик смогли выбраться самостоятельно. Двоих других детей вытащили из автомобиля очевидцы происшествия. Мальчики 10 и 12 лет были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении прав несовершеннолетних.
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Артем Путинцев