Человек упал на рельсы на станции «Домодедовская» московского метро и погиб

08 июня 2026, 12:28

Фото: istockphoto/Andrey Orekhov

На юге Москвы пассажир, упавший на рельсы на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии метро, скончался от полученных травм. Об этом сообщил информированный источник.





Это уже не первый серьезный инцидент с падением на пути в столичной подземке за последнее время. Ранее на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии пострадал молодой человек. По данным оперативных служб, он выжил, но получил тяжелые повреждения. В критическом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу в Коммунарке.





«Пассажир погиб», — уточнил собеседник, комментируя случай на «Домодедовской» Агентству городских новостей «Москва».