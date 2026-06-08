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Человек упал на рельсы на станции «Домодедовская» московского метро и погиб

Фото: istockphoto/Andrey Orekhov

На юге Москвы пассажир, упавший на рельсы на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии метро, скончался от полученных травм. Об этом сообщил информированный источник.



Это уже не первый серьезный инцидент с падением на пути в столичной подземке за последнее время. Ранее на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии пострадал молодой человек. По данным оперативных служб, он выжил, но получил тяжелые повреждения. В критическом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу в Коммунарке.

«Пассажир погиб», — уточнил собеседник, комментируя случай на «Домодедовской» Агентству городских новостей «Москва».
Возвращаясь к случаю на оранжевой ветке, там временно увеличивались интервалы движения поездов на южном участке. Позже составы шли по графику.
Никита Кротов

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