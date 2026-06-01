Пассажир упал под поезд на станции метро «Коньково» и выжил

Фото: istockphoto/Svetlana123

Пассажира, упавшего на пути на станции метро «Коньково» Калужско-Рижской линии, госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в оперативных службах.



По словам собеседника Агентства городских новостей «Москва», молодой человек выжил после инцидента, но получил серьезные повреждения. В критическом состоянии его доставили в больницу в Коммунарке.

Ранее СМИ информировало, что на южном участке оранжевой ветки временно увеличивались интервалы движения из-за нахождения человека на путях. В настоящее время поезда следуют согласно графику.

Перед этим человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии метро. Пострадавшего спасли.

Никита Кротов

