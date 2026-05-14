В Москве на станции метро «Третьяковская» человек упал на рельсы
В Москве на станции метро «Третьяковская» Калужско-Рижской линии человек упал на рельсы. Об этом информирует столичный Дептранс.
Инцидент произошёл на оранжевой ветке, в сторону «Китай-города». Очевидцы незамедлительно сообщили об этом в экстренные службы. Движение поездов временно остановилось.
Машинист одного из составов применил экстренное торможение, чтобы не сбить человека. Сотрудники метро оперативно спустились на пути и подняли пострадавшего на платформу. После этого движение поездов восстановили и ввели в график. В столичном Дептрансе подтвердили, что сейчас линия работает штатно. Никто не пострадал.
Ранее в Москве на проспекте Мира автомобиль «Инфинити» врезался в остановку и сбил людей. В результате происшествия пострадавшие получили серьёзные травмы.
