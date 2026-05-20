Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии метро

Человек упал на рельсы на станции метро «Белорусская» в Москве
Фото: istockphoto/Svetlana123

На станции «Белорусская» Замоскворецкой линии молодой человек упал на рельсы. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в оперативных службах.



В настоящий момент движение на зеленой ветке уже восстановили. Оно вводится в график.

Ранее подобное происшествие случилось на оранжевой линии. На станции «Третьяковская» Калужско-Рижской ветки человек упал на пути в сторону «Китай-города». Очевидцы оперативно сообщили о случившемся в экстренные службы, а машинист прибывающего состава применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда.

Сотрудники метро спустились на рельсы и подняли пострадавшего на платформу. В столичном Дептрансе подтвердили, что в этом инциденте никто не пострадал. Движение поездов временно останавливалось.

Никита Кротов

