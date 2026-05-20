Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии метро

20 мая 2026, 14:41

Человек упал на рельсы на станции метро «Белорусская» в Москве

На станции «Белорусская» Замоскворецкой линии молодой человек упал на рельсы. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в оперативных службах.