Пассажир упал на рельсы в метро Петербурга
В понедельник, 11 мая, вечером в петербургском метрополитене временно приостанавливалось движение поездов на синей ветке из-за инцидента на станции «Технологический институт – 2». Как сообщили в пресс-службе подземки, в 16:13 на перегоне от «Купчино» до «Невского проспекта» сняли напряжение.
Причиной остановки стало падение пассажира на рельсы, пишет «Петербургский дневник». На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные формирования и бригада скорой помощи.
В 16:26 спасатели подняли мужчину с путей. По предварительным данным, он выжил. После этого специалисты приступили к подготовке к восстановлению нормального графика.
Уже в 16:30 движение поездов на синей ветке полностью возобновили.