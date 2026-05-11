Пассажир упал на рельсы в метро Петербурга

Пассажир упал на рельсы на станции «Технологический институт 2» в Петербурге

Фото: istockphoto/Petr Vdovkin

В понедельник, 11 мая, вечером в петербургском метрополитене временно приостанавливалось движение поездов на синей ветке из-за инцидента на станции «Технологический институт – 2». Как сообщили в пресс-службе подземки, в 16:13 на перегоне от «Купчино» до «Невского проспекта» сняли напряжение.





Причиной остановки стало падение пассажира на рельсы, пишет «Петербургский дневник». На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные формирования и бригада скорой помощи.



В 16:26 спасатели подняли мужчину с путей. По предварительным данным, он выжил. После этого специалисты приступили к подготовке к восстановлению нормального графика.



Уже в 16:30 движение поездов на синей ветке полностью возобновили.



