Мужчина упал на рельсы на станции «Нагатинский затон» в Москве

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На станции «Нагатинский затон» столичного метрополитена на пути упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении ведомства.
При этом Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на станции «Нагатинский затон» мужчина упал на рельсы. Его быстро оттуда подняли на платформу и увезли на скорой помощи.
При этом в Дептрансе столицы уточнили, что график движения поездов был восстановлен уже через пять минут после происшествия.
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Элина Позднякова